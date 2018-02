Los secretos de la estilista de Meghan Markle para su boda con Harry

No solo comparten su visión de la moda, que es moderna y chic, no exenta de un toque Hollywood. Otra faceta muy importante para ambas es la filantropía. Jessica cofundó con sus tres cuñadas The Shoebox Project, una iniciativa que promueve la distribución de cajas con cosméticos y productos de baño destinados a mujeres que viven en la pobreza. Algo en lo que Meghan la ha apoyado sin fisuras.