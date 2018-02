Los sapos que se ha tenido que tragar Anabel Pantoja tras su vuelta a ‘Sálvame’

Hace apenas unos días, Isabel Pantoja nos sorprendía a la salida del hospital donde Irene Rosales dio a luz a Carlota, dando unas declaraciones muy sorprendentes sobre sus hijos, Fran Rivera, la prensa, su madre Doña Ana y su sobrina Anabel Pantoja. Sobre ésta, la tonadillera comentó que no le gusta que esté trabajando en ‘Sálvame’: “No es su sitio”, decía.

Pues bien, tras estas contundentes declaraciones, Anabel Pantoja ha tenido que volver al plató de ‘Sálvame’, y ha contestado a todos sus compañeros. “Estoy bien, tranquila. He estado mucho tiempo pensando en si seguir aquí o no, pero a raíz de las declaraciones de mi tía no. Este es mi puesto de trabajo, vengo por mí, no por defender a nadie. Ella me ha preguntado si me compensa. Yo estoy a gusto y le tengo mucho cariño al equipo.Yo los entiendo. Estoy aquí porque quiero y porque la dirección me llama para estar aquí”, ha empezado diciendo a Carlota Corredera.

Anabel Pantoja ha querido contestar a todos los colaboradores de ‘Sálvame’, que han atacado con dureza a la cantante. De hecho, Mila Ximénez ha vuelto a incidir en que Isabel Pantoja estuvo en la cárcel por blanquear dinero, algo que ha preferido obviar Anabel Pantoja.

Sobre las críticas de Isabel Pantoja por el trabajo de Anabel en ‘Sálvame’, todos han querido dejar claro que no le han oído nunca a la cantante decirle a sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, que no se sentaran en el plató de ‘Sálvame Deluxe’, donde han estado sentados varias ocasiones.

A pesar de las palabras de su tía, Anabel Pantoja se siente orgullosa y no quiere dejar su trabajo: “Me siento afortunada de estar aquí. Trabajo fuera y también vivo. Me siento a gusto. Lo tengo claro desde que defendí hace seis años a Kiko Rivera cuando fue a ‘Supervivientes'”.

“Desde que estoy trabajando aquí, os entiendo a todos muchísimo. Tenéis que entender que mi reacción sea mal cuando se habla de mi tía Isabel Pantoja. No puedo arremeter contra mi familia, porque es mi familia. Salgo de aquí y ellos son mi familia, como vosotros tenéis la vuestra”, comenta sobre lo mal que lo pasa cuando se habla de ellos.

Anabel Pantoja ha tenido la oportunidad de hablar con su tía tras las declaraciones, pero no sabe el motivo que ha llevado a la tonadillera a dar este paso con la prensa: “Salió por la puerta del hospital, yo creo que lo ha hecho para desahogarse. Le he agradecido en el sentido de que me dijo que me adoraba. MI tía nunca me ha dicho que deje el programa, me dice que no sé cómo puedo estar”.