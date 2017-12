Los motivos por los que otras famosas deberían ser como Tamara Gorro

Tamara Gorro ha conseguido meterse a todo el público en el bolsillo gracias a sus redes sociales. La extronista ha formado una gran comunidad de seguidores a los que considera su ‘familia virtual’. Su naturalidad, espontaneidad y desparpajo la han convertido en todo un modelo a seguir.

Muchas otras vips deberían aprender de ella y afrontar los problemas como ella hace. La madrileña siempre pone su mejor cara a los varapalos que la vida le ha dado. A mediados de este año, la joven perdía a Antonio, uno de sus mejores amigos que le ayudó ha cumplir su sueño de ser madre. Esta perdida la quiso compartir con todos sus seguidores y durante todo este tiempo le ha recordado con su mejor sonrisa.

También Tamara no dudó en compartir que estaba esperando su primer hijo de forma natural. La colaboradora de televisión no tardó en dar la buena nueva a todos sus seguidores dejando de lado las exclusivas. El pequeño Antonio, que llegó al mundo hace solo unos días, fue presentado por sus padres en redes sociales y además no dudaron a la salida del hospital en posar con el recién nacido frente a los fotógrafos.

Durante su embarazo, Tamara ha tenido algunas dificultades. Dos meses antes de dar a luz tuvo que ser ingresada y tampoco se planteó no compartir el miedo que había pasado durante los días que estuvo en el hospital con el resto del mundo.

La ex de Rafa Mora ha conseguido alzar la voz por la gestación subrogada y cada vez que puede ayuda a mujeres que están intentando ser madre por esta vía. Este se ha convertido en uno de los motivos de su lucha y habla sin reparos de cómo gracias a esta técnica, su primera hija llegó al mundo.

Su filosofía de vida es la de ser feliz y esta se ha convertido en una de sus constantes vitales que hace que saque lo mejor de cada momento.

Además, la tertuliana cuenta con un canal propio en Youtube ‘El gorro de Tamara’, en el que recoge los mejores momentos y a veces no tan buenos momentos de vida.