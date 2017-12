Los momentos más surrealistas de ‘Las Campos’

‘Las Campos’ aterrizaban en Nueva York cargadas de ilusiones. Nadie podría imaginar qué Terelu era una especialista en el Empire State y todo lo relacionado con Nueva York, cosa que no le hizo mucha gracia a su hermana Carmen Borrego, que le espetó que parecían que le habían contratado de una agencia de viajes y además de: “Me estás dejando como una cateta”.

Y es que el viaje para Carmen Borrego no empezó nada bien, ya que tuvo que “doparse” para subirse al avión, ya que le tiene fobia. Pero no es el único momentazo que nos dejaron durante su vuelo… Porque… ¿a quién se lo ocurre llevarse una bandeja de jamón serrano al avión? Pues solo a ellas. Y Carmen y Terelu no dejaron ni una loncha viva. Pero es que Terelu no fue lo único que se comió… la hija menor de María Teresa Campos viajó hasta Nueva York para comerse todos los perritos calientes que encontraba. Ya fuera en puestos callejeros o en restaurantes… No le importaba.

¡Atentos a las imágenes que nos han dejado en su primer capítulo de su regreso a la televisión! La matriarca del clan, María Teresa, junto a sus hijas Terelu y Carmen Borrego nos dejaron momentazos históricos… ¡No os lo perdáis!