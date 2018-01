Los momentos más complicados que ha vivido Laura Escanes

Laura Escanes, mujer de Risto Mejide ha denunciado públicamente el acoso al que la tiene sometida un seguidor de sus redes sociales al que no le ha quedado más remedio que bloquear. Después de una larga lista de comentarios subidos de tono, ha decidido además hacerlo público. Ha tenido que leer cosas como “cómo me gustaría mordisquear esos labios”, “daría lo que fuera por ver esas tetas” o “cómo me excita que metas tu manita en el escote”.

Y es que Laura, que se ha convertido en toda una influencer, siempre se muestra muy cercana con sus seguidores, hace vídeos en directo, responde preguntas y sube fotos con total naturalidad. De esto se valen algunos usuarios que, bajo perfiles anónimos dicen todo aquello que se les pasa por la mente sin respeto alguna por la persona que les está leyendo.

Desde que Laura se diera a conocer cuando comenzó su relación con el publicista, hasta el día de hoy, no han parado de multiplicarse sus seguidores. Y eso que ha tenido varias ‘crisis’ con las redes. Pues, aunque si es la primera vez que denuncia acoso sexual, no es la primera vez que muestra su malestar por las críticas recibidas, uno de los momentos más duros en este sentido fue cuando se filtraron los audios de una supuesta discusión entre ella y su ex pareja. Entonces pidió respeto y confesó estar pasándolo realmente mal. Pero una vez más ahí estuvo el catalán, apoyando a su mujer, en la confía ciegamente.

Pero no han sido las dos únicas ocasiones. El año pasado decidió borrar uno de sus vídeos de YouTube tras recibir durísimos menajes cargados de faltas de respeto que no quiso tolerar. “Lo que menos me apetece es leer comentarios y críticas que quieren destruir y herir. Hoy ha sido bastante desagradable y eran muchos los comentarios feos…”, escribía en sus redes sociales.

La experiencia, por terrible que haya sido, ha provocado que Laura llegue a una reflexión, la misma que han hecho sus seguidos más fieles: aconsejarle que además de la queja pública acuda a una comisaria y haga una denuncia formal para que el sujeto en cuestión conozca las consecuencias de sus actos. Además de darle consejos, el resto de sus seguidores le han proporcionado tranquilidad y apoyo, pues tal como ella misma dice, le hacen ver que la mayoría de los comentarios de su perfil son positivos, lo que no hace menos grave los negativos, pero si más llevaderos.

¿Seguirá mostrándose Laura tan cercana y accesible después de este desagradable episodio? ¿Denunciará formalmente al susodicho? ¿Hará pública su decisión al respecto?