Los momentazos de la gala de ‘Operación Triunfo’, con declaración de amor incluida

Alfred se declaró en directo a Amaia: ‘Me estoy poniendo nervioso’, empezó a decir. Para continuar: ‘Hace tres mese que cantamos ‘City of Stars’. Bueno hace tres meses que yo me enamoré de Amaia y yo quería decirsélo hoy que aunque no la cantemos, con esa canción empezó todoy que me encantaría cantarla contigo’, espetó Alfred. Después la cantaron juntos.