Como cada verano en Mallorca, el retiro estival de la familia real es el mayor escaparate público para las hijas de los Reyes, que durante el año mantienen un perfil mucho más anónimo que otros ‘mini royals’ europeos. Este agosto los Reyes y sus dos hijas acudieron a ver una exposición que reunía algunas de las obras de Pablo Picasso y Joan Miró. Como es habitual, la salida estuvo cubierta por la prensa nacional y balear que, a la salida, se interesó por saber si las pequeñas habían o no disfrutado, pregunta ante la cual Doña Letizia sacó las uñas cual leona y zanjó con un seco: “Les ha gustado mucho la exposición, no busquéis titulares. No os van a decir nada más”.