Los libros de Sálvame

No es de extrañar que nuestros famosos aprovechen su popularidad para llevar a cabo uno de los tres deseos que toda persona tiene que cumplir antes de morir: escribir un libro. Su influencia y fama les colocan en unas posiciones muy jugosas para el público, consiguiendo que el número de compras de los tomos se dispare incluso más que en muchos reconocidos dramaturgos.

Esta semana Terelu Campos se ha sumado a la lista de escritores lanzando su primer manuscrito junto con el periodista Kike Calleja. “Frente al espejo”, como así se llama el ejemplar cuenta su propia historia personal relatada en diversos episodios de su vida tanto personal como profesional. Sin embargo, no ha sido la única de sus compañeros de ‘Sálvame’ en vivir el proceso y éxito de la escritura.

Sin duda alguna, el libro de Belén Esteban es un gran ejemplo de ello. Con su ‘Ambiciones y reflexiones’ publicado en 2013, ‘la princesa del pueblo’ consiguió vender 100.000 ejemplares en menos de un mes.

Por su parte, el presentador de espacio, Jorge Javier Vázquez también se puede colocar varios méritos literarios a su espalda. Cabe recordar que sus estudios de Filología Hispánica le ayudan considerablemente en esta ardua labor y le distingue frente a sus compañeros de programa. El conductor catalán tiene tres libros: ‘Lo más in: ser o no ser’ (2001), ‘La vida iba en serio’ 2012 y ‘Último verano de juventud’ (2015). Con su segunda novela, el presentador logró vender 15.000 ejemplares en su primera semana. El libro ha tenido 9 ediciones y se han vendido cerca de las 300.000 copias. Su homóloga en la presentación, Paz Padilla también posee varios textos como ‘Ustedes se preguntarán cómo he llegado hasta aquí” (2002) o ‘Quién te ha visto y quién te ve, Mari’.

Tocando la fama en este ámbito, Carlota Corredera también puede sentirse orgullosa. La que fuera directora de ‘Sálvame’ y más tarde presentadora del mismo ha publicado hace relativamente poco su primer libro sobre el proceso de adelgazamiento que vivió en primera persona llamado ‘Tú también puedes: Cómo conseguí perder 60 kilos y ganar en salud’.

Junto a los anteriores, el reportero por excelencia del espacio, Omar Suárez, también quiso plasmar por escrito todas sus anécdotas en el inefable mundo de los redactores asfálticos con ‘Soy un reportero en apuros’.