Los invitados bombazo de la próxima gala de ‘Operación Triunfo’

‘Operación Triunfo’, presentado por Roberto Leal, vivirá este lunes su quinta expulsión. Cepeda y Ricky intentarán convencer a los espectadores de que merecen seguir en la Academia una semana más. El resto de concursantes cantarán nuevos duetos, excepto Roi, Amaya, Nerea y Miriam, que también afrontarán una canción en solitario. Además, la sexta gala del talent show contará con las actuaciones de Pastora Soler y el grupo Taburete y recibirá a David Bustamante, que repite en la cuarta plaza rotatoria de jurado.

Cepeda y Ricky repiten como nominados. Cada uno ha escogido el tema que defenderá en solitario para demostrar que merece seguir en el concurso. Cepeda cantará ‘Quién’, de Pablo Alborán; mientras que Ricky interpretará ‘Let me entertain you’, de Robbie Williams.

En solitario también cantarán Roi, que interpretará ‘La Llamada’, de Leiva; Amaia, ‘So what’ de Pink; Nerea, ‘Quédate conmigo’, de Pastora Soler; y Miriam, ‘Que te quería‘, de La Quinta Estación. El resto de actuaciones serán duetos: Mireya y Ana Guerra cantarán ‘Comiéndote a besos‘, de Rozalén; Raoul y Aitana, ‘Let me love you‘, de Justin Bieber; mientras que Agoney y Alfred interpretarán ‘The lady is a tramp‘, de Frank Sinatra y Luther Vandros. El tema coral con el que se abrirá la gala será ‘Ain’t no mountain high enough‘, de Marvin Gaye y Tammi Terrell.

La música de Pastora Soler no solo estará presente con el tema que interpretará Nerea, ‘Quédate conmigo’, con el que participó en Eurovisión, sino que la artista sevillana visitará el plató de ‘Operación Triunfo 2017’ y presentará el single ‘La Tormenta’, de su último álbum ‘La calma’. Pastora Soler vuelve a los escenarios con este trabajo elaborado sin prisas. Se ha tomado el tiempo para seleccionar las canciones que más le transmitían y ha jugado con su voz encontrando recovecos que la hacen sonar aún más elegante, sutil y luminosa. La cantante vuelve con fuerza y ha comenzado ya su gira por todo el país.

Taburete cantará ‘Sirenas’, uno de los singles de más éxito del álbum ‘Dr. Charas’. Este grupo madrileño empezó en 2015 tocando en pequeñas salas y ganó popularidad gracias a las redes sociales. En dos años ha publicado dos álbumes, obtenido un doble disco de platino y alcanzado las más de 10 millones de reproducciones en Spotify. Ya está trabajando en su tercer álbum, ‘Madame Ayauasca’.

David Bustamante vuelve a ‘Operación Triunfo’ como cuarto miembro del jurado, acompañando a Mónica Naranjo, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive. El cantante no ha querido perder la oportunidad de regresar al programa donde arrancó su carrera profesional. A lo largo de su trayectoria, ha publicado nueve discos, quince Platinos, y ha alcanzado la cifra de más de dos millones de copias vendidas y cientos de conciertos a sus espaldas lo que le ha convertido en uno de los artistas más reconocidos del panorama musical nacional.