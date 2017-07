Los frentes que tendrá Alba Carrillo a partir de la final de ‘Supervivientes’

Alba Carrillo ya está en Madrid. La ex de Feliciano López ha llegado este miércoles por la mañana procedente de Honduras para vivir la final del concurso en tierra española. Hasta que se celebre la ansiada final, la modelo vivirá totalmente aislada para llegar virgen de comentarios a los estudios de Mediaset España. Precisamente, la manaquí ha sido uno de los personajes clave en el desarrollo del concurso. Tanto dentro como fuera de la isla, ha provocado infinidad de titulares teniendo como culmen la reciente entrevista de Feliciano López con Bertín Osborne, donde la imagen del tenista dista mucho de lo que ella había relatado.

Tras sus vivencias en el programa de supervivencia, Alba ha despertado tantos seguidores como detractores. Sus testimonios a la orilla del mar no han dejado a nadie indiferente, por lo que ahora tendrá que lidiar con muchos frentes que en su ausencia solo se han hecho más grandes. Al proceso judicial que ya arrastraba con su ex marido, se suma que en su vuelta tendrá que aclarar algunos relatos que ha hecho públicos en sus conversaciones a la luz de la luna.

Por otro lado, deberá que despejar las incógnitas sobre su relación sentimental con David en estos momentos, el ingeniero aeronáutico al que empezó a conocer antes de marcharse. Poco ha comentado sobre él, pero sí ha bromeado sobre si querrá seguir con ella después de haberla visto protagonizar alguno de los altercados de la isla. Por lo pronto, parece que no será una de las personas quienes la reciban en plató.

Su intensa amistad con Laura Matamoros también estará en tela de juicio una vez acabe el concurso. Cabe recordar que Alba no se llevaba nada bien con Kiko Matamoros ya que ha sido una de las personas que más crítica se ha mostrado con la vida personal de la modelo. Por su parte, su citada relación con la hija del colaborador servirá – o no- como nexo de unión con Marta Castro, mujer de Fonsi Nieto con la que Alba tuvo un fuerte altercado antes del programa.