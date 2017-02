Los famosos apoyan a Samanta Villar

Samanta Villar tiene varios frentes abiertos. La periodista se convirtió en el centro de todas las críticas tras sus polémicas declaraciones sobre su experiencia con la maternidad.

Ahora la catalana la ha vuelto a liar tras publicar un tuit en el que pedía a una conocida marca de alimentación infantil que no metieran aceite de palma en sus productos por su baja calidad nutricional. Las reacciones no se hicieron esperar y la empresa no tardó en contestarla reprochándola sus palabras sobre la llegada de sus hijos: “A @samantavillar acomodada y famosa, sus hijos le hacen perder calidad de vida. Ánimo Samanta, tus hijos te querrán igual”.

A lo que contestó sin reparo alguno: “una visión realista de la maternidad no le sirve a tu marca, entiendo”. Sin embargo, lo marca se retractó y decidió pedir perdón a la mamá primeriza.

Ha sido tanta la repercusión, la red se inundó con el hastag ‘adiós Hero Baby’ que la empresa tras el revuelo ha querido mandar un comunicado explicando las dudas surgidas sobre el aceite de palma y zanjando así la polémica.

Todo esto desató que muchos usuarios apoyaran y criticaran a Samanta, entre ellos numerosas caras conocidas. Su compañero de profesión Mikel Iturriaga, la escritora Clara Ávila, la presentadora Tania Llasera y los actores Eduardo Casanova y Raúl Gómez, quisieron mostrar todo su apoyo a la que se ha convertido en la protagonista de estos días en la red.