Los ex de Paulina Rubio unidos por una misma causa: sus hijos

No es la primera ocasión en la que Paulina Rubio se salta el régimen de visitas e impide al padre de su hijo mayor, Andrea, pasar el tiempo que por ley le corresponde. Parece que la mexicana tiene un sentido de la propiedad para con sus hijos que pretende llevar hasta el límite. No obstante, lo ocurrido durante los días de fiesta no ha sido pasado por alto ni por el padre del pequeño ni por la prensa internacional que incluso tachan este hecho como un “secuestro”.

Tras disfrutar con su madre de la primera parte de la navidad en el Caribe, Andrea Nicolás debía pasar del 30 de diciembre al 9 de enero con su padre, Colate. Sin embargo, viendo las intenciones de la Chica Dorada de no entregarle al pequeño de seis años, Colate puso una demanda de urgencia ante la Corte de Miami en la que solicitaba que forzaran a la cantante a que le devolviese a su hijo, tal y como le correspondía hacer en función del convenio de custodia compartida. Como no fue así, el empresario volvió a reclamar judicialmente al niño hasta en dos ocasiones más y ésta alegó diversas excusas entre las que decía no haber vuelos disponibles, algo que Vallejo-Nájera se obligó a desmentir. No fue hasta después del día de reyes cuando, finalmente, pudo abrazar a su hijo y compartir su felicidad a través de las redes sociales.

No obstante, esta no es la única guerra que Paulina tiene abierta. Tras su reciente divorcio con Gerardo Bazúa, éste ha decido adelantarse a los acontecimientos y no convertirse

en un Colate más de la vida de Paulina. Así, parece que el músico ya ha pedido opinión de abogados y se está asesorando judicialmente para pedir la custodia compartida y una pensión para el bebé de tan solo dos meses que comparte con ella.