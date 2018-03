Los contundentes mensajes de despecho que Mar Flores le dedica a Elías Sacal

Mar Flores está viviendo una de las etapas más duras de su vida después de que se publicaran unas imágenes de Elías Sacal con una imponente rubia y en actitud muy cariñosa. Las imágenes, publicadas por ‘Look’, pertenecen a un reciente viaje a Suiza que Sacal ha realizado para tomarse unos días vacacionales. El empresario ha estado rodeado de buenos amigos, pero también de esta mujer, llamada Natalie Lefevre, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Houston y directora de asuntos corporativos en Euronews.

La relación de Mar Flores y Elías Sacal ha sido durante meses una montaña rusa de idas y venidas que ahora, tras las últimas señales que ambos han dado, parece que ha terminado definitivamente. De hecho, la modelo y diseñadora no para de compartir contundentes mensajes en las redes sociales, que podrían ir dirigidos a Elías Sacal.

El último de ellos, un mensaje en inglés, en el que pone: “Love is not what you say. Love is what you do” [“Amor no es lo que dices. Amor es lo que haces”]”, ha escrito contundente hace apenas unas horas. Este podría ser un mensaje dirigido con contundencia a Elías Sacal.

Sin embargo, no ha sido el único mensaje misterioso que ha compartido Mar Flores en su Instagram. Junto a una imagen de ella misma, la modelo y diseñadora escribía: “Si estás buscando esa persona que cambiará tu vida… 🧐 échale una mirada al espejo 🙃😉”. Mar Flores ha decidido dedicarse tiempo a ella misma y lo ha dejado claro.

A pesar de que no se ha pronunciado directamente al respecto de las imágenes que se han publicado de Elías Sacal, Mar Flores ha mostrado su despecho a través de Instagram, lanzando dardos envenenados que no podemos pasar por alto. “Con la cabeza bien alta”, así ha decidido mostrarse tras saltar la noticia.

Unos días después de que saltara la noticia, Mar Flores dedicó unas bonitas palabras a sus mellizos, y no dudó en compartir una imagen junto a su ex marido, Javier Merino: “Siete años han pasado ya desde que los mellizos llegaron a nuestra vida!! 7 años de amor y alegría. Una de las mejores cosas que me ha dado la vida!! #felizcumpleaños #BrunoyDarío 👬 #happybirthday 🎂 #26february#ilovemykids 💘 #ilovemyfamily#ilovemylife #marfloreslifestyle”.