Los cambios de look más radicales de la nueva temporada

Pero no todos los cambios físicos tienen que ver con la melena, algunos de nuestros famosos han cambiado también su cuerpo en los últimos meses. Es el caso de Bustamante que, desde que se separase de Paula Echevarría, no está pasando por su mejor momento personal y ha cogido algunos kilillos. Además, no se muestra tan sonriente y tiene cara de estar pasándolo mal.