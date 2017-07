Los 19 años de Froilán en 7 momentos claves

No cabe duda de que Froilán es uno de los miembros más curiosos de la Familia Real. Si por algo ha destacado el primogénito de los Duques de Lugo es por no pasar desapercibido. Su particular forma de ser y absoluto desparpajo han acaparado los objetivos de muchos focos protagonizando anécdotas memorables a lo largo de estos 19 años que cumple tal día como hoy.

Desde su nacimiento, Frolián tuvo un papel clave dentro de la Familia Real al siendo el primer nieto de los reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía. Como en todos los clanes, el nuevo miembro se transformó en el niño de los ojos y acaparó toda la atención de padres, tíos y abuelos.

2. Su fama fue cogiendo relevancia desde el episodio de la patada en la boda de los Reyes Felipe y Letizia. Con tan solo cinco años, Froilán propinó un puntapié a su prima Victoria ante la atenta mirada de 25 millones de personas que frente a sus televisores observaban absortos aquel acontecimiento.

3. Ingenioso donde los haya, el joven siempre ha buscado sus artimañas para sorprender a los presentes. Su imaginación iba creciendo a la misma velocidad que sus años y con 11 primaveras disimuló un picor en la frente para hacer una curiosa peineta a la prensa. Un regalo envenenado que, como no podía ser de otra manera, fue captado y muy comentado.

4. No obstante, uno de los episodios más recordaros que protagonizó fue el del disparo en el pie. Con tan solo 13 años, el hijo de infanta Elena y de su ex marido Jaime de Marichalar se disparó asimismo en el pie mientras hacía prácticas de tiro. El suceso tuvo una mayor relevancia ya que la ley no permite el uso de armas de fuego a los menos de 14 años. Jaime de Marichalar tuvo que asumir la responsabilidad ante la Guardia Civil pero el caso no se llevó a juicio finalmente.

5. Como cualquier adolescente, Froilán comenzó a querer sentir la independencia tanto económica como vital así que no tuvo reparos en empezar a trabajar como relaciones públicas de una conocida discoteca madrileña. Con tan solo quince años, el joven ejerció de imagen en las sesiones para menores del establecimiento.

6. Precisamente uno de los asuntos que más ha llamado la atención ha sido el historial académico del joven. No siendo un lince en los estudios, ‘tripitió’ 2 de la ESO. Su trayectoria hizo que tuviera que irse a Estados Unidos para poder culminar el curso. Ahora, con 19 años, vuelve a su país natal para cursar una carrera universitaria en Madrid donde parece haber encontrado varias razones de peso para quedarse.

7. Una de esas razones y, aparentemente, la más importante es el amor. Una chica podría haber conquistado el corazón del mayor de los nietos de los reyes y sería uno de los motivos por los que se ha negado a seguir los deseos de sus progenitores de hacer sus estudios superiores fuera de España.