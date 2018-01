Pilar Rubio, de 39 años, afronta su sexto mes de embarazo, y constantemente presume de tripa en sus redes sociales, pero en los últimos meses ha recibido críticas por unos looks demasiados atrevidos. Por ello, y quizá respondiendo a sus detractores, ha compartido en sus redes sociales una fotografía en la que su embarazo pasa totalmente desapercibido…

“A veces, según la ropa que me ponga, parece que no estoy embarazada”, escribe la presentadora junto a una fotografía en la que su embarazo pasa completamente desapercibido. Con una camiseta blanca y una cazadora de cuero, muy al estilo rockero, Pilar muestra un look premamá ideal para aquellas que quieran disimular su tripa. A pesar del look, Pilar no descuida su imagen, y es que continúa con sus hábitos de ejercicio y sus rutinas alimentarias para conseguir mantener una figura envidiable.

Pilar nunca ha ocultado su tripa, y a través de sus redes sociales ha ido compartiendo la evolución del crecimiento de su barriga. Para marcar más aún su embarazo, la colaboradora suele optar por ajustados vestidos que se ciñen a la tripa. Será el tercer hijo para Pilar y Sergio Ramos. Otro varón que compartirá juegos con Sergio Jr, de 3 años, y Marco, de 2. La colaboradora y el futbolista no quieren plantarse con tres hijos, y estarían dispuestos a ampliar la familia más adelante.