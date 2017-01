Lolita Flores nos descubre cómo cocina (en su cocina)

A Lolita Flores le gusta cocinar para los suyos, cuando tiempo. Porque lo cierto es que tiene la agenda muy apretada de trabajo. Tanto que no podrá formar parte de la nómina de jurados de la primera edición de ‘Tu cara no me suena todavía’, versión sin famosos de ‘Tu cara me suena’, que Antena 3 estrenará previsiblemente una vez acabe esta temporada del espacio que arrasa los viernes por la noche. Incluso este último ganó su batalla, con una retrospectiva de los mejores momentos, a ‘Sálvame Deluxe’, donde se emitió el segundo capítulo de la segunda temporada de ‘Las Campos’.

El motivo por el que Lolita no podrá estar presente en este espacio es estrictamente de agenda, según ha desvelado Formulatv. Lolita tiene que grabar el espacio ‘No pierdas el compás’, que presentará para las televisiones autonómicas de Andalucía, Aragón y Castilla La Mancha.

Lolita Flores, que es bastante activa en las redes sociales, en especial en Twitter, ha compartido en Instagram diversas fotografías del proceso de elaboración de unos platos con los que agasajó a sus invitados (que no desvela) en su casa. “A mesa puesta”, nos dice.