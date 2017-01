Lolita Flores no podrá estar en ‘Tu cara no me suena todavía’

Lolita Flores no podrá formar parte de la nómina de jurados de la primera edición de ‘Tu cara no me suena todavía’, versión sin famosos de ‘Tu cara me suena’, que Antena 3 estrenará previsiblemente una vez acabe esta temporada del espacio que arrasa los viernes por la noche.

El motivo por el que Lolita no podrá estar presente en este espacio es estrictamente de agenda, según ha desvelado Formulatv. Lolita tiene que grabar el espacio ‘No pierdas el compás’, que presentará para las televisiones autonómicas de Andalucía, Aragón y Castilla La Mancha.

No es la primera vez que Lolita Flores se hace cargo de las labores de presentación de un programa, ya que tiene una larga trayectoria que comenzó con su madre con los programas ‘Con sabor a Lolas’ y ‘Lola, Lolita, Lola’. Además ha presentado espacios musicales como ‘Tirititrán’, en Las 2, o concursos junto a Juan y Medio en Canal 9. Además, ha estado al frente de diversas galas y compartió plató con Rosa Villacastín en ‘Grandiosas’, en Tele 5.