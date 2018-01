Terelu Campus continúa sorprendiendo a todos con cada nuevo reto profesional en los que se embarca. La colaboradora de Sálvame no se conforma con el reality y su libro, sino que quiere más ingresos, y por ello ahora ¡se ha convertido en diseñadora de joyas! El momento elegido para desvelar tal noticia fue durante su estancia en Miami tras una visita a la tienda de las Kardashian. “Cómo ellas tienen su línea, te voy a enseñar algo que tú aún no has visto pero que yo sí, tu nueva línea de joyas“, dijo Carmen Borrego mientras sorprendía a Terelu con una bolsa llena de joyas de su nueva línea. Posteriormente, Terelu se emocionaba ante “ese momento en el que inicias una nueva aventura empresarial“.

La nueva aventura profesional de Terelu se llamará TRLU, y se desveló en el último capítulo de Las Campos. Según ha podido saber el portal digital Jaleos tras contactar con la menor de las Campos, será una línea de joyas sencillas, de oro pero no de alta joyería, y se lanzará en marzo. De esta forma, Terelu se atreve a lanzar su propia línea de joyas, al igual que ya hizo en su momento su compañera Mila Ximénez.

No es el primer reto profesional de Terelu, puesto que en julio del pasado año presentó su libro Terelu Campos frente al espejo, con el cual llegó a superar en ventas a reconocidos escritores. En marzo presentará su nuevo proyecto, la línea de joyas TRLU.