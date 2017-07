Todo lo que tienes que saber de Marina Romero, la nueva novia de Javier Tudela

Marina Romero es la responsable de la felicidad de Javier Tudela. Después de dos años de relación con Alejandra -la joven se encargó de defender al hijo de Makoke durante su estancia en ‘Gran Hermano VIP’-, Javier ha encontrado de nuevo la felicidad al lado de Marina, de 20 años, con la que sale desde hace dos meses.

Esta joven, que cuenta con 172.000 seguidores en Instagram, es amiga de Anita Matamoros, hermana de madre de Javier Tudela. Javier y su pareja están disfrutando estos días de su primer viaje juntos a Bali, y los ha acompañado Anita Matamoros. Los tres no paran de compartir increíbles instantáneas desde allí.

Javier Tudela está feliz y enamorado, y no duda en gritar a los cuatro vientos el buen momento que está viviendo junto a Marina, a la que no para de declararle su amor: “❤🖖Cualquier día de estos me como tú sonrisa y dejó al mundo sin luz 🖖❤”, ha escrito Javier en una de las fotos.

Influencer, amiga de Anita Matamoros y fotogénica… Os mostramos todo lo que tienes que saber de Marina Romero, la nueva ilusión de Javier Tudela.