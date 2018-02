Todo lo que tienes que saber de María Escoté, la diseñadora de cabecera de muchos famosos

El papel de María Escoté como jurado del nuevo concurso de la 1 de TVE, ‘Maestros de la costura’, está haciendo que su nombre adquiera gran dimensión entre los espectadores que hasta ahora no estaban muy familiarizados con el mundo de la moda.

Pero para los amantes del diseño de ropa, María Escoté ya era hace mucho tiempo una de las grandes de nuestro país.

María Escoté es nuestra diseñadora más internacional. Esta barcelonesa nacida en 1979 no sólo ha logrado con su creativo y original trabajo que todas las famosas de nuestro país se vuelvan locas con sus prendas, sino que también las estrellas internacionales reclamen su ropa.

No hay evento, gala, desfile o fiesta que se precie en la que no se cuele una famosa luciendo una prenda de María Escoté: Nieves Álvarez, Paula Echevarría, Bibiana Fernández, Rossy de Palma, Daniela Blume, María León, Alaska… ninguna se ha resistido a su particular estilo.

Pero fuera de nuestro país, estrellas de gran renombre como las cantantes Miley Cyrus o Katy Perry, también han caído rendidas a sus pies y han elegido diseños de María Escoté para acudir a importantes galas. Perry fue la primera, en 2013, cuando decidió recoger su premio EMA con un vestido de la barcelonesa.

Llegar a ese momento no fue fácil para María Escoté. 7 años antes era cuando daba el salto a las grandes pasarelas de nuestro país después de mucho tiempo y dedicación.