Todo lo que tienes que saber del novio dj de Anita Matamoros

Aunque no son muy dados a compartir imágenes juntos (todavía, ya que llevan muy poco tiempo saliendo juntos), la pareja ya se muestra su amor públicamente: “Con el paso del tiempo aprendes a vivir cada minuto como si fuera el último. Para que pase lo que pase, sepas que has exprimido al máximo cada momento. Sin miedos, porque ya nada es evitable. He aprendido a soltar todos los “te quiero” que me salen. Aunque a veces parezcan demasiados. He aprendido a disfrutar de unas vistas, un paisaje,una canción. Un instante al lado de la persona que amo. No voy a cambiarlo. No tengo ni idea de cuantos segundos quedan. Pero van a ser apasionantes. Siempre contigo”💛”, le escribe ella junto a una foto de ambos, en la que aparece el dj dándole un beso. Chazin también compartió esa misma foto con un “me encantas preciosa”.