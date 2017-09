Lo que Terelu Campos piensa de la cruzada legal de Rocío Carrasco

La decisión de Rocío Carrasco de llevar a Antonio David Flores a los tribunales con una macrodemanda, que comprende desde maltrato psicológico continuado hasta una importante reclamación económica ha revolucionado al entorno de cada uno de los miembros del malavenido matrimonio.

Terelu Campos y la hija mayor de Rocío Jurado son íntimas amigas y ayer, durante el estreno del musical `El Guardaespaldas,´ la hija de María Teresa quiso dar su opinión sobre la situación de su amiga que, asegura, tiene días mejores que otros, como todo el mundo.

“Yo pienso que Rocio tenía que haber tomado cartas en el asunto hace mucho, pero uno es el que marca sus tiempos y ella lo ha hecho cuando ha considerado que ya había intentado todo por todas las demás vías”.

Así de rotunda se mostró la Campos ante la situación en la que se encuentra su amiga. Aunque también aseguró que intentan no hablar del tema cuando pasan tiempo juntas: “Yo cuando la veo, no le pregunto si tiene ganas de que sea ya el juicio. Cuando estoy con ella no hablamos de esto, no ensuciamos el momento con este tema. ¿para qué? Ella sabe que yo estoy aquí para lo que quiera y yo a ella también la tengo”.

La amistad entre ellas está del todo consolidada. La propia Rocío ha confesado alguna vez que las Campos son como de su familia y eso ha quedado más que patente en cualquier celebración de las malagueñas, en las que Carrasco es una presencia asegurada.