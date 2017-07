Lo que jamás había contado Blanca Suárez

Jesús Calleja cerró su temporada de ‘Plantea Calleja’ con una invitada de lujo. El aventurero se llevó a la actriz Blanca Suárez hasta Jordania, que fue testigo de las confesiones más reveladoras de la joven. La madrileña mostró su lado más aventurero, divertido y emotivo, sin importarle las cámaras.

La protagonista de ‘Las chicas del cable’ consiguió escalar la montaña jordana de Khazali, de más de 1400 metros y, cuando llegó a la cima, no pudo evitar llorar. Durante el ascenso, Blanca pasó miedo y angustia, aunque prefirió no decirle nada al aventurero, de ahí que al final del programa sus lágrimas fueran fruto de la satisfacción de haber superado sus miedos: “He pasado mucho miedo, pero ya está”.

Durante la aventura, Jesús no puedo evitar preguntarle por los hombres que han marcado su vida: Miguel Ángel Silvestre, Dani Martín y su actual pareja, Joel Bosqued. La intérprete reconoció qué durante su noviazgo con el cantante, la persecución mediática que sufrió fue peor que con el protagonista de ‘Sense 8’: “Hubo un momento en el que Dani y yo nos sentamos en el sofá y dijimos: ‘Esto así no puede ser’. De repente había un coche que cortaba la carretera y te quedabas encajado, porque a mí me han llegado a golpear los cristales, ¡no sé para qué! Aporrear los cristales, intentar abrir las puertas del coche…”. Calleja también quiso saber si actualmente vive un buen momento junto a Joel, a lo que respondió con un rotundo ‘sí’ y a la pregunta de qué si el joven es el definitivo, la actriz dijo: “Mientras estás con una persona, lo piensas”.

Además durante su expedición por Jordania, ambos decidieron acudir a un brujo para que les leyera la mano. El adivino aseguró que el mejor hombre que ha pasado por la vida de Blanca ha sido el segundo y que el primero y el tercero no son buenos para ella. Hasta lo que todos conocemos sería el propio Dani el que saldría victorioso, como el mismo Calleja le dejó caer, a lo que la actriz le respondió tajante: “No urgues”. El brujo también le reveló que su futuro laboral será igual de prometedor que hasta ahora y que tendrá la suerte de vivir muchos años.