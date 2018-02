Llega Maestros de la Costura, el MasterChef de la moda

Después de 20 años, Raquel Sánchez Silva vuellve a TVE, donde comenzó su trayectoria profesional en el mundo del depiorte. Le extremeña es la mejor maestra de ceremonias que un programa de este tipo podía tener ya que ya que une su experiencia en el mundo de los realities con su gusto por la moda. donde tiene grandes amigo: “Han sido tres meses muy intensos, donde, como me dijo mi amiga Eva González, he tenido que dejar aparcada mi vida para volcarme totalmente en este proyecto, en el que ha habido mucha pasión. Pero yo nunca he trabajado en un buen programa de televisión que no sea complicado”.

Raquel lucirá impresionantes modelos de diseñadores españoles en todos los programas, tanto es así que ella se atreve a decir: “Van a ser looks de campanadas todo el rato. Ahora admiro más a las modelos”. El que llevó para la presentación del programa en de Juan Vidal.