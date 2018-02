La llamativa denuncia de María Adánez

María Adánez ha vuelto a realizar unas llamativas declaraciones en una entrevista a El Mundo. En ella, la actriz se ha sincerado y ha hablado abiertamente de todo, centrándose especialmente en el acoso sexual en el cine, el papel de la mujer, y la dificultad de conseguir nuevos proyectos en la industria.

La actriz atraviesa un gran momento en lo profesional con la obra de teatro Lulú, que representa el papel de la femme fatale, y la serie Amar es para siempre. A pesar de ello, la actriz ha aprovechado para reafirmar las declaraciones de la actriz estadounidense Susan Sarandon sobre las oportunidades de trabajo: “Sí, en los castings ahora importan más los seguidores en las redes sociales que el talento. Me rebelé y dije no a las redes sociales, hasta que Verónica Echegui me dijo que si no tenías Instagram no te cogían en los castings. Me parece tremendo”, comentó María. María ha declarado a El Mundo estar a favor del movimiento MeToo que denuncia los casos de acoso sexual. “Era necesario, todo ese machismo y abuso de poder ha formado parte de Hollywood”, dijo la actriz. María Adánez confesó no haber sufrido acoso, pero que siempre ha estado presente. “Acosadores no sólo ha habido en el cine. La violencia de los hombres contra las mujeres se arrastra desde hace siglos en todos los lugares del mundo”, sentenció María.

“A partir de los 40 las mujeres se vuelven invisibles. A mí, como mujer, la juventud no me llama, sino la sabiduría”, comentó María, que ha conseguido dejar atrás el papel de pija de Aquí no hay quién viva, y La que se avecina. Ahora la actriz se encuentra inmersa en la gira de Lulú.