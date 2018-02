Letizia y Caprile, musa y modisto de nuevo frente a frente tras años distanciados

Cuando ha llegado el turno de Lorenzo Caprile ha sido el Rey Felipe quien le ha hecho entrega de la Medalla, y no Letizia. Por orden estaría estipulado así, pero no deja de resultar curioso que en esta ocasión no haya habido un guiño público para los que fueron musa y modisto en el pasado. La Reina sonreía mientras aplaudía, pero bastante contenida.