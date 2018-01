Letizia vuelve a impactarnos con sus zapatos (que le quedaban grandes)

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han acudido durante la mañana del viernes 19 de enero a la sede de ‘Joma Sport’, en Portillo, Toledo.

Los monarcas, acompañados de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el presidente y fundador de la mencionada empresa, y algunos directivos y trabajadores, han hecho un recorrido por sus instalaciones.

La Reina Letizia ha escogido para la ocasión, un conjunto de jersey, falda y abrigo en tonos gris y rojo, de ‘Hugo Boss’. Pero si algo ha llamado la atención en el look de la Reina, ha sido, sin duda, el calzado por el que esta vez se ha decantado Letizia.

Que le gustan las alturas ya lo sabemos, y que iba a escoger una vez más un tacón alto, no era ningún secreto. Así ha sido. Lo que no esperábamos era el exagerado ancho de tacón por el que se ha decantado. la Reina ha lucido unos zapatos de color camel, de la firma ‘Uterqüe‘, con un tacón ancho nada habitual en ella. Si ya destacaba por sí sólo, dicho tacón contaba además, en su parte interior, con una lámina decorativa en tono dorado que hacía que no se pudiera apartar la vista de ellos.

Tanto nos hemos fijado en sus zapatos que ha sido imposible no percibir que, además, a la Reina Letizia, le quedaban grandes.