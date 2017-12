Los Reyes Felipe y Letizia han presidido este mediodía la primera reunión de la Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que se celebrará en 2019. Ha tenido lugar en el palacio de La Zarzuela, en un Madrid fresco, pero muy soleado, que le ha jugado alguna mala pasada a la Reina…

Letizia, una vez más, ha destacado por su estilismo. Pero no por llamativo ni excesivo, sino por todo lo contrario. Las críticas acumuladas por su minivestido de volantes parecen haber aconsejado un cambio de rumbo hacia una mayor modestia en terrenos de moda. No llamar demasiado la atención. Sin embargo, en el caso de la Reina eso es bastante improbable. Para bien o para mal, siempre suscita comentarios. Esta vez su look, totalmente adecuado para una reunión de trabajo, de nuevo sorprende por su aire demasiado recatado y hasta un poco ursulino. ¿Está reñida la elegancia con enseñar?