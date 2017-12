Los Reyes Felipe y Letizia han presidido el acto principal por el 50 aniversario del diario AS, cuyo primer número apareció el 6 de diciembre de 1967. Otra cita con los medios de comunicación, a las que no suelen faltar, y que ha culminado con la entrega de los Premios As del Deporte.

Esta noche se ha desarrollado alrededor de una cena en la que se han homenajeado a los deportistas más destacados que han ocupado sus portadas y páginas elegidos por decenios. Entre ellos estaban Rafa Nadal y Mireia Belmonte, considerados los mejor deportistas españoles de este medio siglo. Pero también otros como Miguel Indurain, Ruth Beitia y la Selección española de Fútbol ganadora del Mundial 2010. Una noche muy deportiva, en la que Letizia nos ha vuelto a sorprender… y por buenos motivos. Nada de polémica, solo elegancia, y además con moda española gracias a Delpozo. Aquí todas las imágenes de la noche.