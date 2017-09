Leo Cámara, extronista de ‘MYHYV’, es ingresado tras intentar suicidarse

Leo Cámara, el que fuera uno de los tronistas más solicitados de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, se encuentra recuperándose de un doloroso episodio que ahora hemos podido saber.

Al parecer, el modelo y actor habría ingerido una gran cantidad de pastillas como consecuencia de una gran depresión a la que no veía salida. Leo, en un momento de lucidez, hizo una llamada telefónica antes de perder la consciencia.

El extronista fue trasladado de inmediato a un hospital y ya se encuentra fuera de peligro, aunque estuvo a punto de perder la vida.

Un desengaño amoroso parece ser el culpable del estado de depresión en el que Leo había entrado.

Ahora, con la ayuda y el apoyo incondicional de sus hijas Keyra y Alba, poco a poco comienza a ver la luz. A ellas ha dedicado una emotiva carta que ha publicado en Redes Sociales. “Para vosotras, mis pequeñas. Sed felices siempre, sed buenas personas, dar vuestro amor siempre que lo necesiten. No dejéis de crecer, jugar, vivir, sonreír. No seáis egoístas, sabed perdonar cuando os hayan hecho daño, porque guardar rencor no es bueno, porque se es más feliz cuando aprendes a perdonar incluso cuando te han lastimado. Reconoced cuando os hayáis equivocado, y pedid perdón cuando tengáis que hacerlo. No habléis mal de la gente, no critiquéis, ni envidiéis por no tener o querer ser como otras personas. La riqueza está dentro de las personas, y vosotras sois las personas más ricas del mundo en amor, bondad y cariño.

Podría estar una vida entera hablando de vosotras, pero ya sabéis que para mí, siempre seréis el mayor tesoro del mundo. Y que no habrá nada más en la vida que os pueda igualar.

Que me siento muy orgulloso de vosotras, de veros crecer, de veros felices, y de que me queráis tanto.

Doy gracias a la vida por ello.

Así que nunca lo olvidéis todo lo que papá os ha dicho, es muy importante que sigáis los consejos. Porque vais a llegar muy lejos en la vida, sobretodo por el gran corazón que tenéis.

Gracias por existir

Gracias por quererme

Gracias por vuestro amor

Gracias por hacerme feliz

Gracias por ser mis hijas.

Os quiero mucho princesas, no lo olvidéis nunca.

SIEMPRE AGRADECIDO”

Las pequeñas también le han escrito cartas de apoyo y cariño que su padre no ha dudado en mostrar públicamente para dejar claro por qué ha decidido luchar y seguir adelante.