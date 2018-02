Hacía dos años exactos que no veíamos a Laura Valenzuela y la veterana actriz no podía haber elegido un mejor momento: su 87 cumpleaños. Si bien es cierto que no realizó una gran fiesta como la de 2016, su hija Lara Dibildos ha sido la encargada de mostrar cómo fue la fiesta, en la que se dieron cita gran parte de los miembros de la familia.

“Ayer, felices los 20 en el 87 cumpleaños de mi madre 🎂🎉 Menudo cocido que nos preparó @nenesaya25 Salimos rodando, pero más que contentos toda la familia de ver a mi madre tan feliz. Echando mucho de menos a mis hijos que son sus nietos del alma, pero ya habrá recelebracion cuando vuelvan @franmurciadibildos y #alvaro. ¡¡Te quiero mamá!! 😍❤️ #madrid #cumpleaños”, escribía la actriz, que desvelaba además que sus dos hijos, Fran y Álvaro, no estuvieron en el cumpleaños y que volverán a reunirse para soplar las velas juntos de nuevo.

Además de estar contentísima por la buena compañía, Laura Valenzuela estaba de lo más guapa y no dudó en hacerse un selfi con su hija.

Con estas instantáneas, Dibildos ha reafirmado sus palabras de hace unos días, en las que aseguraba que su madre, en contra de lo que dijo Luis María Ansón poco antes, está muy bien. “Mi madre está mejor que nunca. Hace un año sufrió una caída un poco fea, pero se ha recuperado fenomenal”, comentó la ex de Álvaro Muñoz Escassi al portal digital ‘LOOK’ después de que no asistiera al cumpleaños de Ansón.

Al parecer, el motivo de su ausencia era que Valenzuela no hace planes por la noche. “Aunque está muy bien, de noche no le apetece salir, porque ella se acuesta a las 9. Cuando hacemos planes con ella, salimos a comer o por la tarde”, explicaba la hija de la veterana presentadora a este medio.