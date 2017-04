Laura Matamoros: su llamativa opinión sobre sus rivales en ‘Supervivientes’

Laura Matamoros debuta hoy como concursante en ‘Supervivientes’, su segunda experiencia en un ‘reality’. Recordemos que el año pasado fue la ganadora de ‘GH Vip’, donde compitió, entre otros, con Javier Tudela, hijo de Makoke, la mujer de su padre, o Carlos Lozano, cuya carrera se revitalizó desde entonces.

Laura tiene claro qué es lo que le hizo ganar ‘GH Vip’: “Más por mi forma de ser que por otros puntos que también influyeron, como la convivencia, el perfil de mis compañeros, tanto amigos, como rivales, la proyección mediática de mis lazos familiares fuera… Fue un conjunto de todo”.

La hija de Kiko Matamoros intentará conseguir el doblete en Honduras, aunque no lo tendrá nada fácil porque hay mucha competencia. Respecto a cómo se ha preparado nos ha dicho: “Nada específico de ejercicio físico, ni siquiera he ensayado para las pruebas de apnea metiendo la cabeza en la bañera… Pero he procurado recuperar los 11 kilos que perdí en ‘GH Vip’ para tener reservas. Me asusta la pérdida de peso y aquí no sé cómo acabaré“.