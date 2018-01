Laura Matamoros desvela sus miedos como madre primeriza

Laura Matamoros y Benji Aparicio afrontan la recta final de su embarazo, y las dudas y miedos comienzan a rondar la cabeza de la joven madre primeriza. A través de un vídeo en Mtmad, Laura, que está en su quinto mes de embarazo, ha compartido con sus seguidores todas esas dudas. El momento del parto, la recuperación postparto o el primer mes del bebé en casa, son algunas de los miedos que le asaltan a la futura mami.

“¿Cómo sabes que estás de parto?“, es la primera pregunta que Laura hace a una de sus amigas. “No duermo bien por las noches, y ¿cómo es el momento del nacimiento, te colocan al niño en el pecho según nace?” continuaba Laura. No obstante, las respuestas de su amiga no la tranquilizaron, sino todo lo contrario: “Me estoy mareando, no debería saber esas cosas“. Laura comentó que seguro que se emociona al sentir a su pequeño, aún sin nombre, sobre su pecho. E hizo una comparativa con su perro al preguntar a su amiga sobre los primeros días del bebé: “Los primeros meses de vida serán como los de Indo, siempre durmiendo”.

“Mamá, vete anotando que estarás mucho tiempo en casa” comentó divertida pidiendo a su madre, Marian Flores, su ayuda en los primeros meses de vida del pequeño. Otra de sus dudas era qué llevar y cuándo preparar la bolsa del hospital. No faltarán baberos, mantas, ropa para el bebé y ropa para ella. Durante la grabación del vídeo tuvo que someterse a una prueba de glucosa, y los resultados fueron muy positivos, provocando la alegría de la joven.

No obstante, su principal obsesión es recuperar su espectacular cuerpo rápidamente. Laura aseguró que lo que más le agobiaba ahora era el no hacer ejercicio durante este tiempo, pero su amiga rápidamente le tranquilizó al asegurarle que cuando sea madre no parará y siempre estará haciendo ejercicio con el carro del niño o mecerlo.