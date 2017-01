Laura Matamoros, de cero a cien en el 2016

En algo menos de dos semanas hará un año que Laura Matamoros cruzó la puerta de la casa de Gran Hermano Vip y se coló como el que no quiere la cosa en el mundo del corazón. Era inevitable que su presencia suscitara polémica, pues fue ‘encerrada’ junto a Javier Tudela, el hijo de Makoke, la mujer de su padre, a la que ella considera su mayor enemiga.

Hemos vivido, desde entonces, paso a paso su conflicto con su padre. En parte lo compartió ella desde la casa y en parte lo hizo Kiko Matamoros desde el plató de ‘Sálvame’. Han pasado por fases en las que apenas se dirigían la palabra, otras en las que han acercado posturas y en la que se encuentran ahora, que parece ser la más favorecedora, pero que prefieren no compartir.

Hemos sido participes de como Laura era una chica de barrio que entraba a un concurso convencida de darle a su hermana pequeña el premio final para pagar sus estudios, y se ha convertido en toda una it-girl. Tiene su propio blog y todo lo que se pone marca tendencia.

Contra todo pronóstico ha preferido no airear su vida en los platós, dejó a su novio, empezó con otro y ahora no está muy claro si se ha ido a vivir con él o continúa con su hermano Diego. Aún sin aparecer demasiado en la pequeña pantalla, las firmas se la rifan para promocionar sus productos y no hay evento en el que aparezca que no se llene de prensa deseosa de hablar con ella.

Ella misma lo afirma “el 2016 ha sido mi año, no puedo pedir más al 2017” y cuánta razón tiene.