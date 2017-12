Laura Matamoros aclara la crisis con su hermano Diego

Lura Matamoros ha cabado tan harta de los rumores de mala relación con su hermano Diego Matamoros, que ha decidido zanjar el tema con un vídeo para la plataforma para la que esta trabajando Mtmad.

“He tenido un rifirrafe con mi hermano pero no le he dejado de hablar”, asi titula el vídeo Laura no niega que existiera un conflicto pero deja claro que no ha dejado de lado a su hermano ni le ha dejado de hablar. Y ha sentenciado el asunto: “Para que os enteréis. Una tontería la tiene cualquiera”.