Todo sobre Laura Llopis, la mujer de Pablo Motos

Pablo Motos lleva casi tres décadas en los medios de comunicación, primero en la radio y los último once al frente de ‘El hormiguero’. En los últimos veinte ha tenido a su lado a una misma persona, su mujer, Laura Llopis, su apoyo constante personal y profesionalmente.

El propio Pablo Motos desveló en su programa, mientras charlaba con Mariló Montero, cómo surgió esa historia de amor: «El desprecio más grande que te han hecho en la vida no es nada comparado con lo que ella me hacía a mí. Un día pensé que no podía morirme sin besarla, pero la oportunidad me llegó gracias al frío que hacía en el estudio de radio donde trabajábamos. Una vez ella comentó que hacía mucho frío y yo salí corriendo y le compré un calefactor. Entonces, por primera vez me miró, la miré y surgió el flechazo».

Pero su primer beso casi acaba en un accidente de tráfico: «Entramos en una rotonda y le pregunté si le gustaba o no. Ella me dijo ‘bueno’… Y ya no tomé ni la rotonda, me fui recto, paré y la besé». Desde entonces no se han separado. Pero además del amor, su compenetración profesional es total, ya que Laura es la jefa de guiones de ‘El Hormiguero’: «No es nada celosa afortunadamente, ella es la que me pide que bese a Elsa Pataky, y yo encantado», cuenta Pablo con humor.

Laura tiene dos hijas, Cristina y Laura Correa, quienes también forman parte del equipo de producción del programa. Una de ellas es guionista, y está a las órdenes directas de su madre; mientras que la otra trabaja en atrezzo. La pareja se trasladó en 2016 a un bonito piso en el barrio de Salamanca, por el que llegaron a pagar 1,5 millones de euros.