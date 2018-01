Laura Escanes y Risto Mejide se ponen firmes contra sus haters

Convertirse en una de las influencers más famosas del panorama nacional tiene un precio que conoce muy bien Laura Escanes. La mujer de Risto Mejide ha sido objeto de críticas desde que saliera a la luz su relación con el publicista. La joven ha ido ganando seguidores en el mismo porcentaje que detractores y cada cierto tiempo una nueva polémica la convierte en protagonista de titulares.

No siempre se consigue dar la callada como respuesta a un comentario de un hater y en esta ocasión no solo la modelo ha sacado el hacha de guerra, sino que su marido también la ha apoyado. Todo comenzó cuando una seguidora anónima la acusó de tener lorzas en una foto en la que Escanes aparecía tumbada en la cama y con la espalda al descubierto. Un comentario que no sentó nada bien ni a la protagonista de la historia ni a sus seguidores que no dudaron ni un momento en defendedla a capa y espada.

El comentario desató la rabia de Escanes que decidió a responder de forma muy tajante.” De verdad, cielo, fíjate en otras cosas y no te obsesiones con el cuerpo de las mujeres u hombres que ves por la calle o en fotos. Cada cuerpo es un mundo. Lorzas, dice. Yo digo mala educación. Y como dice Risto Mejide lo mío se podría cambiar en un gimnasio (si quisiera y me viera mal de salud), lo tuyo me temo que no”.

Hace pocos días el presentador también tuvo que defenderse de un ataque contra su físico, pero lo hizo de con la ironía que le caracteriza.