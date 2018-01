Jedet tiene más de 130.000 seguidores en su canal de Youtube. Y más de 170.000 en Instagram, donde se llama “La Leona”. En el libro aclara: “Yo me defino como nada. Me defino como Jedet. Lo único que hace la etiqueta es oprimirme. No creo en los roles de género, no creo que nada sea para chico ni para chica”.