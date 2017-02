Las súper top de los 90 regresan más espectaculares que nunca

Nieves Álvarez, Laura Sánchez, Vanesa Lorenzo, Judith Mascó, Helena Barquilla, Marina Pérez, Cristina Piaget, Verónica Blume, Almudena Fernández y Madeleine Hjört se han subido a la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid para celebrar los 20 años que el diseñador Juan Duyos lleva en el mundo de la moda. Las diez modelos, iconos de belleza de los años 90, han calificado el reencuentro como un regalo y algo muy emotivo para todas ellas.

Judit Mascó o Vanesa Lorenzo han confesado haber sentido nervios antes del desfile ya que ambas llevan mucho tiempo alejadas de la pasarela. Por su parte, Laura Sánchez o Nieves Álvarez han mostrado más seguridad. No obstante, de lo que no cabe duda es de que todas ellas han disfrutado de esta experiencia y confían poder repetir en 10 años.

Un reencuentro en el que también se han notado las ausencias. Las más sonadas han sido las de Martina Klein, que no acudió al evento, o la de Laura Ponte, que no quiso desfilar y prefirió sentarse en primera fila para ver a sus compañeras. A pesar de que la modelo optó por no participar de forma directa en el evento, alegando como motivo su timidez y el malestar que supone para ella desfilar después de tanto tiempo, sus compañeras aseguraron que es una de las mejores modelos españolas.

El diseñador, que ha ganado por cuarta vez el premio a la mejor colección de la pasarela madrileña, salió a saludar a todos los allí presentes tras el desfile.