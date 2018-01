Las Redes atacan a Paz Padilla y su ostentación en el día de Reyes

No es la primera Navidad que Paz Padilla incendia las Redes Sociales por culpa de una publicación en su cuenta de Instagram en fechas navideñas.

Ya el año pasado, a la presentadora le cayó una lluvia de críticas por felicitar la Navidad con una imagen en la que aparecía la chica que trabaja como interna en su casa, sirviendo el té a Paz y a su hija. Muchos tacharon a al humorista de clasista.

Esta vez, la polémica ha venido tras una publicación que Paz Padilla ha hecho en el día de Reyes. La presentadora ha mostrado el árbol de Navidad de su casa repleto de regalos en los que ella misma ha estado trabajando durante horas.

El exceso de paquetes ha indignado a muchos: “Esta foto me parece innecesaria y e mal gusto, decía una seguidora”. “Viendo esto pienso que te falta humildad. No me gustas”, le ha dicho otra.

Algunos seguidores han creído que hacer tal alarde de ostentación, cuando hay personas que no pueden comprar regalos para sus hijos en Redes Socielaes, ha sido inapropiado por parte de Paz Padilla.

La presentadora, ajena alas críticas, ha mostrado un vídeo en el que se la ve junto a su familia cantando y bailando.