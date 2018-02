La alfombra roja de Los Goya es una noche en la que todo el mundo del cine se viste de gala para vivir la entrega de los premios más importantes del sector en nuestro país.

Todos los que acuden como invitados o nominados quieren lucir su mejor look, y la alfombra roja se convierte en una pasarela de brillos, colas, volantes, tules, volúmenes, pajaritas, esmoquin… Un cajón desastre en el que cabe de todo y en el que cada año vemos multitud de aciertos, pero también de errores.

En el caso de los hombres, la lupa no suele posarse sobre ellos. Arriesgan menos y la mayoría no sale del esmoquin y la pajarita (aunque alguno también ha ‘patinado’ en alguna ocasión y no se ha librado de aparecer en nuestra lista de los peores looks de toda la historia de Los Goya).

En el caso de las mujeres, la variedad de opciones es mayor. Muchos vestidos lucidos por ellas en la alfombra roja de Los Goya nos han dejado boquiabiertos por su belleza, pero otros también lo han hecho por lo poco acertado del estilismo escogido.

En esto último nos vamos a centrar en la siguiente galería de imágenes, en la que hemos seleccionado a las peores vestidas de toda la historia de la alfombra roja de Los Goya.