Las palabras de Concha Velasco que estuvieron a punto de hacer llorar a Paula Echevarría

Las actrices coincidieron en la cuarta temporada de ‘Velvet’ y la chica yeyé se quedó conmovida con su trabajo y potencial, algo que compartió durante una entrega de premios. Paula Echevarría y Concha Velasco se reencontraron en unos premios, que sirvieron para que la veterana actriz le dijese públicamente a la joven, todo aquello que piensa de ella y que nunca antes había compartido.

Las dos actrices se conocieron durante la cuarta temporada de la ficción y aunque no llegaron a trabajar codo con codo, crearon un vínculo de cariño, admiración y respeto mutuo que siguen conservando.

Precisamente durante este evento, cuando la mujer de David Bustamante, que llegaba al photocall convirtiéndose una vez más en la más elegante y acertada de la noche dejaba de posar, se cruzaba con la ‘chica yeyé’. Ambas se fundieron en un emotivo abrazo, que emocionó a los allí presentes.

Y eso no fue todo, la también cantante no dudó en elogiar el talento y el potencial de la asturiana dedicándole unas sentidas palabras delante de la prensa y demostrando así su debilidad por ella: “Eres buena persona y la actriz más importante de España”. Para su sorpresa, Paula que se encontraba a su vera durante estas declaraciones, se emocionó llegando casi a las lágrimas y no podía creer que uno de sus referentes en esta profesión estuviese cayendo rendida a sus encantos profesionales y personales.

Pero Concha no terminó ahí y quiso sentenciar con esto: “Paula está por encima de Cristiano Ronaldo”. Por eso, no tuvo problema en gritar su amor a los cuatro vientos por la protagonista de la nueva ficción de la cadena pública ‘Indicios’.

La también cantante se deshizo en halagos dejando claro quién es su actriz favorita, incluso por encima de su propia sobrina, Manuela Velasco.