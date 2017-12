Por primera vez en sus 64 años de historia la gala de entrega de los Premios Ondas se ha trasladado de Barcelona a Sevilla. El Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital andaluza fue el escenario por el que desfilaron premiados e invitados en una noche de fiesta, presentada por los periodistas Toni Garrido y Cristina Boscá, en la que se reconocieron las producciones radiofónicas, musicales y televisivas más sobresalientes tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los galardonados destacaron Blanca Suárez, como mejor interpretación femenina de ficción por su papel en Lo que escondían sus ojos, serie de Tele 5; Susanna Griso por su papel al frente del programa Espejo Público, de Antena 3, donde ya ha cumplido diez años; o Angels Barceló, como mejor presentadora de radio.

Isabel Gemio recogió el Ondas por toda su trayectoria profesional. Este premio le llega en un momento muy especial para la presentadora, quien ha terminado su andadura en el espacio de Onda Cero, Te doy mi palabra, tras catorce temporadas. Aunque en un principio se dijo que era la periodista quien dejaba voluntariamente el programa, la propia Isabel Gemio se encargó de contar cómo habían sido las cosas en El Hormiguero. Isabel reconoció que desde hacía años había pedido que le cambiaran el horario porque debido a sus circunstancias familiares no podía levantarse todos los fines de semana a las cinco de la mañana: “Al final tengo que decirle a la gente que no lo he elegido yo. No me voy por voluntad propia. Había pedido esos cambios de horario y al final ha sido Onda Cero la que ha decidido no prorrogar el contrato que terminaba en 2017”, confirmó muy emocionada en el programa de Pablo Motos.

Otra de las grandes estrellas de la noche fue Alejandro Sanz, que recibió el premio de la música a su trayectoria profesional. En el terreno musical también fueron galardonados Jarabe de Palo y Carlos Vives.

Pero no solo de premios fue la noche. En toda gala los vestidos de las invitadas cobran especial protagonismo y, como siempre sucede, unas estuvieron mucho más afortunadas que otras…