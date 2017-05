Las mejor y peor vestidas de la gala Met

Cada año, la gala Met se convierte en el gran acontecimiento de Nueva York, el que ninguna ‘celebrity’ que se precie se quiere perder. Este año, como no podía ser de otra manera, todas las miradas están puestas en este emblemático museo, uno de los más visitados de la ‘ciudad que nunca muere’.

En esta nueva edición la homenajeada será Rei Kawakubo, con la exposición ‘Rei Kawakubo/Comme des Graçons’: The Art of The In-Between”. Una muestra que servirá como ‘leid motiv’ para los vestidos que hemos podido ver en esta noche llena de glamour, de aciertos, pero también de errores.

Para esta ocasión especial, los anfitriones han sido Rei Kawakubo, Katy Perry, Pharrell Williams y la todopoderosa Anna Wintour, quien sigue marcando las directrices de la moda a nivel mundial.

A continuación te mostramos las mejores fotografías de la gala Met, una vez más, un evento inolvidable, del que se seguirá hablando mucho tiempo.