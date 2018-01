Las intimidades del clan Pantoja al descubierto por Alejandro Albalá

Alejandro cuenta una bronca monumental que él tuvo con Isabel Pantoja, “Isa bañaba al niño en Cantora y me llamó para pedirme una toalla. Yo estaba lejos, hablando por teléfono con mi madre y no la oí. Me dijo que no la quería ni a ella ni a su hijo porque no la hacía caso”. “Después, cenando, Isa se lo contó a su madre e Isabel Pantoja me montó un pollo. Me dijo que quién era yo para tratar así a su niña, que era una princesita”. “Le conté todas las veces que Isa me había sido infiel y acabé llorando. Terminó pidiéndome perdón al día siguiente”.