Las horas más bajas de Belén Esteban

Belén Esteban ha pasado unos días de baja por una descompensación en el azúcar, ella es diabética desde hace más de 30 años y las descompensaciones por los cambios de medicación a veces no son sencillas, pero no se trata de un problema grave. La única consecuencia que ha tenido, es que ha estado ausente de su puesto de trabajo durante unos días.

Sin embargo esto no es lo único que le ocurre, ni quizá lo que más preocupada le tiene. Belén está cansada de la prensa, para ella, encontrarse periodistas en la puerta de su casa es el pan de cada día y más desde que saliera a la luz su conflicto con su ex representante Toño Sanchís. Ya empieza a estar muy cansada y no duda en decírselo a quien le quiera escuchar.

El pasado viernes concedió una entrevista en ‘Sálvame Deluxe’ para contestar a la que esa misma mañana había dado Toño a ‘El programa de Ana Rosa’. Normalmente, cada vez que baja las escaleras dispuesta a ser sincera la audiencia está de su parte, esta vez, aunque no se puede catalogar de fracaso, no ha logrado convencer a tantos espectadores como venía siendo costumbre.

Y es que ella misma lo dice, está saturada del tema y solo tiene ganas de que llegue el día del juicio y sea un juez quién decida, con todas las pruebas en mano, quien tiene la razón. Hasta entonces la guerra parece que seguirá librándose en los platós y con la participación del mannager en ‘Gran Hermano Vip’ es muy probable que la princesa del pueblo no tenga un solo día de tregua.