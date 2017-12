La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz cumplió 18 años el pasado el 12 de diciembre. Alba ha heredado el gusto por la moda de su madre y ya ha lucido más de uno de sus diseños de la firma Victoria. La propia Vicky ha declarado en más de una ocasión que le gustaría que el día de mañana su hija trabajara con ella, pero por el momento está estudiando Administración y Dirección de Empresas en el prestigioso centro The College for Internacional Stuides, donde tiene de compaero a Froilán.

En lo que va camino de convertirse es en toda una it girl, y ya cuenta con más de 65.000 seguidores en Instagram.