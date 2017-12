Las frases más disparatadas de nuestros famosos en 2017

Ser famoso y estar siempre en el ojo del huracán no es fácil, por eso muchas veces ellos también meten la pata y sueltan algunas perlas por la boca dignas de mención.

Hace poco Cayetano Martínez de Irujo arremetía contra un cámara que le estaba grabando tras haberse publicado unas fotos con una chica que no era su joven novia. El hijo de la Duquesa de Alba amenazaba al reportero diciéndole: “Ven para acá, maricón, quiero que me des una hostia, a ver si tienes huevos. Yo hago boxeo y sé cómo defenderme. Me da igual pegarme con uno, con siete o con cuarenta”. Por suerte, la sangre no llegó al río. Algo parecido, aunque más suave, le ocurrió a Benji Aparicio, que se mostró muy molesto con una reportera que le esperaba a él y a su pareja a las afueras de su restaurante. El novio de Laura Matamoros le espetaba a la periodista: “Qué falta de educación lo de esta mujer. ¿No te das cuenta de que no te quiere contestar?”.

María Jesús Ruiz tampoco dejaba a nadie indiferente cuando volvía con su ex, José María Gil Salgado, padre de su primera hija, y acudía a ‘Sábado Deluxe’, donde reconocía que se había inventado que el empresario la había maltratado: “Sí, fui muy mala. Súper mala. Es duro y horrible. Engañé a la gente”. Alba Carrillo tiene pocos pelos en la lengua y no se ha cortado a la hora de criticar a su exmarido, Feliciano López. Cuando se separaron la modelo dijo en ‘Sábado Deluxe’ que llegó a preguntarle si era gay porque no tenía ningún interés en tener sexo con ella. Tampoco se ha cortado en soltar algunas de sus perlas a Kiko Matamoros, del que escribía “tiene una necesidad constante de beber del elixir de la eterna juventud, ya sea en forma de salidas nocturnas, de estilismos o de gimnasio. Va a llevar fatal que le llamen abuelo”.

Jorge Javier Vázquez no daba crédito cuando escuchaba decir a Isabel Pantoja en ‘El Hormiguero’ que le habían regalado a su mascota en un programa de televisión pero no iba a decir quién y que la amaba a pesar de que viniera de donde viniera. El presentador, muy molesto, dijo en directo: “Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo, del talego, que parece que viene de unas vacaciones en la playa y le ha llovido. No, señora, viene de la cárcel y en la cárcel a una no la meten porque desafine. […] Pensamos que las cárceles sirven para que la gente reflexione, pero a usted no le ha servido de nada, sigue siendo la misma persona resentida que entró”. Por último, otra presentadora que se quedó a gusto fue Toñi Moreno, que en una entrevista a Octavio Aceves en la que hizo referencia a la pareja de Jordi González, le cortó para espetarle: “Quiero que te calles un momento. No estoy de broma ahora mismo. No te voy a permitir bajo ningún concepto que hables de la vida privada de nadie. Que digas cosas que no puedes demostrar y que manches su nombre”.