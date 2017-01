Las declaraciones de la mujer de Antonio David Flores que más sentido cobran ahora

“Cuando llegó el médico estando los cuatro con él, Rociíto tuvo una ocurrencia que acabó en un desaire del niño cuando le preguntó: ‘David, ¿quién quieres que vaya contigo a hacer la radiografía?’. Yo no quería ni mirar, porque lo conozco y sin pestañear, soltó: “Yo con mi Oa”. No me dejaba y no me pude ni mover de allí las dos semanas, aunque quería darle el puesto a su madre, no diré el que se merece porque no puede hablar bien aunque me gustaría, con todo lo que hemos vivido”.